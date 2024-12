Bilancio 2025-2027: stop addizionale Irpef e azzeramento Imu per redditi bassi

Stop al pagamento dell’addizionale comunale Irpef per i redditi fino a 17mila euro; azzeramento dell’Imu sulle unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado; riduzione del 20% della Tari per le famiglie con Isee fino a 20mila euro. Sono solo alcuni degli alleggerimenti fiscali contenuti nel bilancio di previsione 2025-2027, approvato durante l’ultimo consiglio comunale.

La “finanziaria“ ammonta in totale a 31milioni 742mila euro, con un sostanziale pareggio fra entrate e spese correnti. In questo contesto si è deciso di destinare, nel triennio, 600mila euro all’alleggerimento della pressione fiscale. E così, tra le misure previste c’è l’azzeramento dell’Imu, fissata in precedenza al 9 per mille, per i proprietari di esercizi commerciali che gestiscono personalmente il negozio. L’azzeramento dell’Imposta municipale unica riguarderà anche i redditi medio-bassi (fino a 17mila euro), i fabbricati rurali e gli immobili concessi in uso gratuito ai familiari più stretti.

Sul fronte della tassa rifiuti, verrà alzata a 20mila euro, contro gli attuali 10mila, la soglia di reddito utile per ottenere lo sgravio del 20%. Ancora, è in arrivo l’azzeramento del canone per l’occupazione di suolo pubblico per passi carrai, edicole, esposizione di tavolini da parte di bar e ristoranti. "Attenzione alle fasce deboli, ai commercianti, agli agricoltori e alle imprese": con queste parole il sindaco Marco Segala rimarca che le agevolazioni sono pensate per tendere una mano a svariate categorie di contribuenti.

Tra gli investimenti del triennio figurano la manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi, piazze e piste ciclabili, ma anche l’efficientamento energetico, l’illuminazione pubblica, l’arredo urbano e i parchi. Per quanto riguarda le tariffe dei servizi a domanda individuale, tra i quali il trasporto scolastico, i centri estivi e i pasti a domicilio, resterà sostanzialmente invariata, rispetto al 2024, la copertura della spesa da parte del Comune: poco meno del 70% a carico della fiscalità generale e il 32,43% a carico degli utenti.