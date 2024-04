Biglietto per la Champions. Milano ci prova con Trento

di Giuliana Lorenzo

Va in scena oggi la finale per il terzo posto tra le “deluse” delle semifinali dei playoff scudetto. L’Itas Trentino e l’Allianz Milano si giocano, oggi alle 20.30 a Trento, la chance di disputare la Champions League. Per il secondo anno di fila i lombardi, come successo 365 giorni fa contro Piacenza, cercheranno un posto nell’Europa che conta, chi perderà si dovrà accontentare della Cev Cup.

La sfida è al meglio delle cinque partite e il pronostico è incerto e aperto. I meneghini sono riusciti a strappare solo un set alla formazione di Soli, ma è anche vero che l’Itas arriva alla serie dopo una semifinale lunga e complessa con Monza. Non solo, i campioni d’Italia di certo avrebbero preferito giocare per difendere il tricolore sul petto. Milano, dalla sua, non ha nulla da perdere e solo da guadagnare.

La formazione di Piazza, inoltre, ha anche avuto qualche giorno in più per rimettere in ordine le idee e per ricaricare le energie. A differenza dei precedenti in regular season, Piano e compagni affronteranno una formazione priva dell’ex Riccardo Sbertoli. L’alzatore milanese affronterà ancora 10 giorni di lavoro differenziato (dopo la frattura scomposta della falange prossimale del quinto dito della mano sinistra) prima di tornare a disposizione di Soli.

In gara 5 si è rivisto dai nove metri ed è probabile che anche contro Milano venga utilizzato al servizio. Il suo vice, Acquarone, in ogni caso, si sta comportando bene e l’Allianz non dovrà dormire sonni leggeri. Bisognerà prestare attenzione pure a Michieletto e a Rychlicki. Milano dovrà invece fare il suo gioco e confermare di essere una delle squadre a essere cresciuta di più. Lo sa bene l’ex capitano dell’Itas, Kaziyski: "Per me saranno partite un po’ più particolari, come lo sono state le due nella stagione regolare. Perché giochiamo contro la mia ex squadra e contro dei cari amici. Allo stesso modo devo dire che mi sento proprio pronto per combattere per il nostro posto in Champions League. Sarà una serie difficile, ne sono sicuro, soprattutto per la prima a casa di Trento. Ma nell’ultimo periodo abbiamo avuto solo partite difficili e non c’è niente di nuovo per noi, quindi andremo forte".