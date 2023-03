“Biciclettata della Legalità” in ricordo delle vittime delle mafie

In vista della grande manifestazione che si terrà a Milano il 21 marzo con Libera e Avviso Pubblico, per la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie domani a Opera l’amministrazione comunale ha organizzato la prima "Biciclettata della Legalità". L’appuntamento è davanti al capannone confiscato alle mafie in via Trebbia 9, alle 15. Qui Danilo Esposito, presidente di Cri sud Milano, racconterà in che modo la sezione di Opera sta lavorando sul bene che il Comune le ha assegnato. Da via Trebbia si pedalerà quindi fino all’altro stabile, la villetta in via dello Zerbo. Il pomeriggio sarà arricchito da Maurizio Gualtieri dell’Associazione Maskere con il monologo di Paolo Borsellinotratto dallo spettacolo "Mi chiamo Piera Aiello", la prima parlamentare nella storia della Repubblica con lo status di testimone di giustizia; Mattia Boretti, presidente di Anpi presenterà il giornalista Peter Gomez, che parlerà di mafia al Nord; e Fabio Bottero, sindaco di Trezzano.Mas.Sag.