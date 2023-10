“Bici in sicurezza 2023“: 8 incontri nei locali e nei bar

Un ciclo di incontri nei locali e nei bar del territorio cittadino per sensibilizzare i ciclisti a un corretto uso della bicicletta, ridurre il numero degli incidenti sulla strada e coinvolgere i residenti sul tema della mobilità a due ruote: a Cormano sta per partire “Bici in sicurezza 2023“, il ricco programma di appuntamenti del progetto “Bici sicure 2023“, finanziato dal Pirellone e organizzato dalla polizia locale cormanese. Da martedì 31 e per tutto il mese di novembre, in otto locali pubblici, con il calendario già fissato e consultabile sul sito istituzionale www.comune.cormano.mi.it, gli agenti del comando di via dei Giovi promuoveranno le cosiddette “buone prassi“ quando si pedala, per esempio, nelle trafficate vie delle città dell’hinterland milanese: saranno presentati sia gli approfondimenti sulla circolazione viabilistica, tra le bici e le auto, sia i rischi che ne possono derivare. Durante le serate, dedicate a tutte le fasce di età, si potrà anche sottoporsi ai test con l’etilometro, per far capire soprattutto ai giovani i pericoli del consumo di alcol alla guida di auto, moto, scooter bici e monopattini. Gli incontri faranno tappa, dalle settimane successive, anche nelle aule dei plessi scolastici, nelle società sportive, nelle parrocchie, negli oratori e nei vari spazi di aggregazione dei quartieri. Giuseppe Nava