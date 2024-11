Biblioteca Tilane. Attività e libri per tutte le età

Libri, arti performative, come teatro e musica dal vivo, e un approccio ludico alla lettura. Sono gli ingredienti di “Tilane, vieni a vedere perché“, un programma culturale a 360 gradi, che ha ottenuto il sostegno economico del Pirellone. "Il contributo di Regione Lombardia ci permette di sviluppare ulteriormente il ruolo di Tilane come snodo culturale della città – sottolinea Anna Varisco, sindaca con la delega alla Cultura –. Questo progetto non solo arricchisce l’offerta, ma rafforza la coesione sociale, coinvolgendo cittadini di tutte le età. Tilane è il cuore pulsante della nostra comunità e grazie a questo progetto si caratterizzerà sempre di più come luogo di incontro, innovazione e condivisione". Il programma raccoglie rassegne d’autore, gruppi di lettura per adulti e ragazzi (14-18 anni), laboratori di coding e programmazione, letture e spettacoli teatrali per i più piccoli (0-4 e 5-10 anni), performance per il pubblico adulto, eventi game, ascolto guidato di musica sinfonica, palinsesti musicali e percorsi di formazione letteraria con professionisti del settore. Tra le novità più innovative, la co-produzione di podcast con i diversi pubblici coinvolti, grazie a interviste durante gli eventi, e visite guidate alla struttura, tour che stanno avendo un notevole successo e permettono di valorizzare il patrimonio architettonico locale in collaborazione con esperti di design. "Tilane non è solo un luogo di apprendimento, ma un polo di “viaggio“ e sperimentazione, per tutti coloro che cercano di riscoprire il piacere della lettura e di vivere la cultura come uno spazio di crescita personale e collettiva. Questo progetto vuole incentivare il pubblico più giovane, con proposte dedicate a chi fatica a interessarsi a queste dimensioni, per creare un luogo dove le persone possono incontrarsi e crescere insieme". La.La.