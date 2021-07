Pozzo d'Adda (Milano), 25 luglio 2021 - Tragico incidente in via Milano, muore l'allenatore di calcio di Diego Bressi, uno dei due gemelli di Gessate uccisi l'anno scorso dal padre. Vittima sulla Provinciale 525 a Bettola, nello scontro fra un’auto e la sua moto Francesco Gallo, 25 anni, di Cambiago. Lo studente di Storia della Statale non ce l’ha fatta dopo il ricovero al Santa Maria delle Stelle a Melzo, dove è arrivato in condizioni disperate.

I medici hanno tentato di tutto per salvarlo, ma non c'è stato niente da fare: troppo gravi le ferite riportate nella collisione poco prima di mezzanotte nella frazione di Pozzo d'Adda. Il ragazzo era in sella a una Yamaha 750 e viaggiava in direzione di Bellinzago, quando ha incrociato la Mercedes di un 24enne del posto, sotto choc dopo l'impatto. Erano nella stessa corsia. Terribile la scena che si è parata davanti agli occhi dei soccorritori, il personale del 118 ha stabilizzato il ferito, ma è parso subito chiaro che c'erano poche possibilità. I carabinieri di Cassano, titolari dell'indagine, ripartono dal groviglio di lamiere sulla strada e dai rilievi tecnici per ricostruire la dinamica e capire esattamente cosa sia successo. Francesco era una una colonna della Cambiaghese, i suoi gestiscono l'oratorio, tutti in paese conoscono la famiglia, a papà Luigi e mamma Tiziana l'abbraccio dell'intera comunità.