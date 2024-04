Bernardo capogruppo, FI si spacca. De Chirico protesta: lascio il gruppo

Forza Italia in Consiglio comunale si spacca. La segretaria milanese degli azzurri Cristina Rossello nomina a sorpresa l’ex candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo nuovo capogruppo del partito nell’assemblea di Palazzo Marino e il capogruppo uscente, Alessandro De Chirico, annuncia l’abbandono al gruppo di Forza Italia. Per ora, a Palazzo Marino, andrà nel gruppo Misto, in attesa di aderire a un altro partito. Frattura insanabile, par di capire, a causa di un blitz inatteso. Sì, perché una settimana fa, venerdì 12 aprile, il segretario nazionale di FI Antonio Tajani ha annunciato l’ingresso di Bernardo nel partito fondato da Silvio Berlusconi e una settimana dopo l’ex candidato sindaco del centrodestra è diventata la guida azzurra a Palazzo Marino. Certo, l’avvicendamento di De Chirico a metà del mandato comunale, iniziato nel 2021, era in programma, ma avrebbe dovuto sostituirlo Marco Bestetti, poi passato in Fratelli d’Italia. Il principio di rotazione, però, è stato ribadito dalla Rossello.

I boatos forzisti raccontano che la situazione è precipitata giovedì in seguito a una riunione via Zoom e che la decisione di sostituire De Chirico avrebbe un risvolto tutto politico. L’ormai ex capogruppo avrebbe pagato le sue posizioni “liberal“ sull’uso di droga e sui diritti della comunità Lgbtq+. Non solo. L’iniziativa di De Chirico di proporre al sindaco Giuseppe Sala un progetto di ristrutturazione dello stadio di San Siro firmato dallo studio Arco Associati dell’architetto Giulio Fenyves sarebbe stata "non concordata" con i vertici milanesi del partito.

La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stato il duro attacco di De Chirico durante una commissione consiliare contro la consigliera del Pd Alice Arienta, alterco chiuso con le scuse del capogruppo azzurro all’esponente dem. Tant’è. La conclusione è arrivata ieri mattina con una nota firmata dalla Rossello, che prima avrebbe offerto il ruolo di capogruppo a Gianluca Comazzi, che avrebbe rifiutato per i troppi impegni da assessore regionale al Territorio, e poi ha scelto Bernardo: "Ringrazio De Chirico per il lavoro svolto e per aver dato la disponibilità ad essere il nostro candidato per la presidenza di un’importante commissione che si occuperà di case popolari". Rossello si riferisce a una futura sottocommissione sul monitoraggio dei lavori nelle case popolari.

Durissima la replica di De Chirico, affidata anch’essa a una nota: "Ho fatto la prima campagna elettorale per FI nel 1999, 25 anni fa. Mi sono sempre definito un berlusconiano doc e così sarà per sempre. Oggi incredibilmente sono stato spodestato da capogruppo con un comunicato stampa e una telegrafica comunicazione telefonica del coordinatore cittadino. Per tre anni in assoluta solitudine, visto che Bestetti è entrato in FdI e l’assessore Comazzi era impegnato in Regione, ho lavorato al meglio delle mie possibilità. Ho presentato migliaia di emendamenti alle delibere comunali, ho preparato centinaia di interventi, evidenziando la posizione di FI, ho dedicato moltissime ore all’ascolto dei cittadini e dei consiglieri municipali, e infine ho portato proposte apprezzate anche dal sindaco, come sulla vicenda stadio. Ho fatto un’opposizione dura, ma fattiva e propositiva dall’altro. Mai avrei immaginato che il partito, a cui ho dedicato 25 anni del mio impegno politico, avrebbe agito così. Per questo motivo lascio immediatamente il gruppo di FI".

L’addio di De Chirico agli azzurri ha un’immediata ricaduta in Consiglio regionale. Giulio Gallera, politicamente vicino a De Chirico, ne contesta la sostituzione: "Milito in FI dal 1994 e mai in questi 30 anni ho assistito ad un atto cosi grave. Da questo momento mi autosospendo dal gruppo consiliare di FI in Regione".