Berlusconi, altra “notte tranquilla”al San Raffaele: oggi quarto giorno di ricovero

Notte tranquilla per il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ricoverato da venerdì scorso all'ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati per la sua "patologia ematologica". Oggi è il quarto giorno di ricovero per l'ex presidente del Consiglio, che ieri ha ricevuto le visite del fratello Paolo e dei figli Marina e Piersilvio.

La malattia

Berlusconi aveva trascorso 45 giorni in ospedale tra aprile e maggio per superare una polmonite complicata dalla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da due anni. Dopo appena 21 giorni dalle dimissioni, venerdi scorso è tornato al reparto Solventi del settore Q del San Raffaele in cui aveva passato più di un mese, dopo i primi 12 giorni in terapia intensiva dalla quale era stato dimesso il 19 maggio. Il nuovo ricovero di Berlusconi, secondo quanto specificato nei giorni scorsi dal suo medico personale, il primario di Anestesia Alberto Zangrillo, e dal direttore dell’Oncoematologia del San Raffaele Fabio Ciceri, è dovuto ad "accertamenti programmati in relazione alla nota patologia ematologica (la leucemia, ndr)".