Berlusconi al Famedio a Milano, tensione tra FI e Lega

Le chat degli azzurri sono calde in questi giorni. Forza Italia, infatti, ha deciso di presentare la candidatura dell’ex premier, ex leader forzista ed ex presidente del Milan Silvio Berlusconi per l’iscrizione al Famedio, il Pantheon dei grandi milanesi. Il capogruppo del partito in Comune, Alessandro De Chirico, sta andando a caccia di adesioni da parte degli altri partiti presenti a Palazzo Marino, dal centrodestra al centrosinistra, in vista della riunione della Commissione per il Famedio in programma il 27 settembre. Il capogruppo della Lega Alessandro Verri ha confermato a De Chirico il pieno sostegno del Carroccio alla candidatura del Cavaliere per il Famedio. Ma nelle chat azzurre, in questi giorni, sta girando la foto di uno screenshot di un post su Facebook del 2021, ai tempi della delle Comunali, in cui l’allora presidente del Municipio 2 e attuale segretario milanese della Lega Samuele Piscina criticava sia FI sia il Cav.

Il lumbard rispondeva così a chi, a commento di un post, proponeva di candidare a sindaco Berlusconi invece che Roberto Rasia Del Polo: "Forza Italia non esiste più... Berlusconi ormai è un vecchietto che non riesce a tenere insieme un partito, non è più quello di un tempo. Non scherziamo".

Dopo le proteste degli azzurri, Piscina corresse quel commento, ma in FI non tutti hanno “perdonato’’ l’alleato leghista. Da qui un po’ di malumore all’idea che il Carroccio milanese guidato da Piscina appoggi Berlusconi per il Famedio. De Chirico, intanto, lancia un appello alle forze politiche: "Spero che non ci siano veti politici da parte di nessuno perché la proposta di iscrizione al Famedio è all’imprenditore che ha saputo tramutare in oro ogni cosa che ha toccato: Milano 2 e 3, Pubblitalia, la Standa, il Milan e il Monza".

Massimiliano Mingoia