Benessere femminile. Incontro in ospedale

Il benessere del pavimento pelvico. Di questo si parlerà martedì prossimo, dalle 18 alle 19 nell’aula magna del Policlinico San Donato, durante un incontro aperto al pubblico. L’open day, patrocinato da Gsd Foundation, fondazione no profit del Gruppo ospedaliero San Donato, vedrà impegnati gli specialisti dell’ospedale di piazza Malàn, che illustreranno l’anatomia e le funzioni del pavimento pelvico, le sue possibili disfunzioni e le terapie disponibili, con un focus, in particolare, sulla prevenzione. I partecipanti potranno rivolgere domande e confrontarsi direttamente con gli esperti.

"Non tutti sanno che il pavimento pelvico riveste un ruolo cruciale per il benessere dell’organismo, in particolare femminile. Le donne sono, infatti, i soggetti più predisposti a sviluppare problemi in questo senso, durante tutte le fasi della vita, dalla gravidanza al parto fino alla menopausa. Perciò è importante fare prevenzione fin dalla giovane età", spiega il dottor Angelo Stuto, responsabile dell’unità di chirurgia colonproctologica e del pavimento pelvico al Policlinico San Donato.

L’incontro è ad ingresso gratuito e senza bisogno di prenotazione.

