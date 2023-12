Benemeriti e borse di studio: ecco le eccellenze

L’eccellenza in passerella, a Carugate. Sociale, ambiente, solidarietà, lavoro: il sindaco Luca Maggioni premia i benemeriti e consegna le borse di studio ai ragazzi usciti dalle medie con voti alti. In passerella, Maria Michela Cappelletti del Gruppo di sostegno parkinsoniani, l’ex sindaco Vincenzo Ortolina , che ha indossato la fascia tricolore dal 1982 al 1993, Eugenio Mariani, ex consigliere con la passione per l’ambiente oggi guardia ecologica, l’Autofficina Resovi da 70 anni punto di riferimento del tessuto economico cittadino. Mario Albani, altro ex sindaco, in carica dal 1971 al 1979 e gli Amici di Max, che aiuta persone reduci da gravi incidenti stradali, un’esperienza nata dal sostegno al concittadino Max Tresoldi, che si risvegliò dal coma dopo una tragica carambola e che ha continuo bisogno di assistenza. Barbara Calderola