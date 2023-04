Benemerenze civiche: tra i premiati Campolunghi, star del web

di Alessandra Zanardi

Esponenti delle associazioni e del mondo culturale ma anche medici, farmacisti e una giovane star del web. Fra targhe, medaglie e pergamene, sono tanti i riconoscimenti tributati dal Comune ai cittadini meritevoli durante la cerimonia delle benemerenze, ospitata mercoledì sera nel cortile d’onore del castello e inserita tra gli eventi della 460esima Fiera del Perdono. "Se Melegnano ha saputo consolidare, nel tempo, il suo ruolo di polo attrattore per le realtà del circondario è anche grazie ai tanti cittadini che si sono adoperati per far crescere la città in svariati campi, dal sociale allo sport, dalla cultura al commercio", sono state le parole del sindaco Vito Bellomo.

Le medaglie d’oro sono state assegnate a Ennio Caselli, anima della Pro Loco Melegnano, della quale è stato presidente per ben 27 anni, e a Irene Pellicioli, storico medico della Rsa Castellini. La medaglia d’oro "giovani" è stata tributata al giovane tiktoker Luca Campolunghi, classe 1999, che sui social conta fiumi di followers. A ricevere una targa Roberto Pisati, fondatore della sezione locale dei vigili del fuoco, Lorenzo Chiesa, direttore delle cure domiciliari della Castellini, Giovanni Maraschi, fondatore dell’Università della terza età e Luciano Libé, pittore e scultore. Premiati i Lions di Melegnano per i 50 anni di attività e la sezione locale dell’associazione Combattenti e reduci, che è arrivata a tagliare il traguardo dei 100 anni; un riconoscimento anche a Naikan-do Shotokan Academy per i 10 anni di attività e alla bottega storica di Luigi Santi, arrivata a spegnere 50 candeline. Alla memoria premiati il farmacista Luigi Balocco, il vicepresidente della Pro Loco Vincenzo Cagnoni e quello dell’Avulss Osvaldo Sammarco, i commercianti Alessandro Carelli e Giuseppe Cardinali. Esperta di musica e canto l’artista Giusy Porru si è aggiudicata l’edizione 2023 del premio "Il Perdonato".