Bellini non va in Belgio È indagata pure a Milano

Da un lato, gli atti d’accusa dei magistrati belgi contro di lei sono stati "formulati in maniera assai vaga". Dall’altro, a carico di Monica Rossana Bellini ora c’è anche "un procedimento penale" aperto a Milano per riciclaggio. Per questo la Corte d’appello ha detto no alla consegna, richiesta dagli inquirenti belgi, della commercialista di Antonio Panzeri, l’ex eurodeputato tra i protagonisti del Qatargate. Revocata per lei anche l’ultima misura pendente, il divieto di espatrio.

Bellini, 55 anni, con studio ad Opera, era finita a San Vittore il 17 gennaio su mandato d’arresto belga per riciclaggio, corruzione e associazione a delinquere, sospettata di aver ripulito i soldi delle mazzette incassate da Panzeri per favorire gli interessi di Qatar e Marocco. La professionista avrebbe avuto "un ruolo importante nell’ambito del rimpatrio dei contanti". E sarebbe stata lei a mettere in piedi "una struttura di società per garantire un flusso di denaro con apparenza legale".