Bassanetti in campo: ambiente e diritti la mia bandiera

Laura Bassanetti guiderà Rifondazione Comunista e Pci nella lista Uniti per Paderno Dugnano, contro le coalizioni di centrosinistra (Anna Varisco) e centrodestra (Roberto Boffi). "Abbiamo raccolto 240 firme, ben oltre il numero minimo previsto. Difficile trovare parole per descrivere la soddisfazione della fine del nostro primo viaggio verso l’8 giugno. Un importantissimo obiettivo raggiunto, nei fatti, merito soprattutto dei nostri sottoscrittori". Ambiente e diritti la fanno da padrona nel programma elettorale, che propone anche un passo indietro rispetto al Pgt appena adottato. "Un tratto che abbiamo voluto dare al programma è quello dell’unità e della radicalità. Anche a Paderno abbiamo visto agire l’arroganza di un’ondata neoliberista a cui dobbiamo opporci: cementificazione progressiva del territorio, eliminazione della partecipazione, non rispetto della costituzione antifascista - spiega Rifondazione -. Vogliamo tradurre questa lotta unitaria in una proposta, a partire dal nostro fermo no alla cementificazione".

Tra i punti, c’è il controllo ed eliminazione degli scarichi abusivi nel Seveso, la riduzione delle emissioni nocive e dell’inquinamento "anche con la piantumazione intensiva di aree incolte e la creazione di barriere arboree lungo le vie ad alto traffico", la richiesta di un’analisi epidemiologica sull’impatto di Rho- Monza, Milano-Meda e tangenziale Nord. Si propone di istituire un fondo di solidarietà per i lavoratori licenziati e in mobilità, la detassazione per la riapertura di negozi sfitti e per le nuove aziende insediate. Nel programma anche l’avvio del bilancio partecipativo e del bilancio di genere "a partire dai servizi socio educativi e dalle attività a tutela dell’ambiente e della salute". Infine, la creazione di due nuovi sportelli comunali: uno sull’ambiente e sulla salute e uno per i diritti civili per la consulenza e l’ascolto dei cittadini della comunità Lgbtq.

La.La.