Basiglio, un milione di euro. Nuovi impianti fotovoltaici per l’autonomia energetica

Un milione di euro per l’autonomia energetica. L’amministrazione comunale ha avviato nei giorni scorsi la posa di nuovi impianti fotovoltaici, che consentiranno già dalla prossima primavera di operare con energia elettrica autoprodotta. Dureranno circa quattro mesi i lavori di installazione previsti sugli edifici comunali. "Questa fase rappresenta un passo avanti importante – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici e all’ambiente Alberto Cervi – del percorso strategico verso l’autonomia energetica e la completa decarbonizzazione del Comune. Il primo obiettivo è l’autoconsumo delle strutture su cui stiamo montando gli impianti, che non graveranno più sulle bollette dell’ente". L’intervento – per il quale l’amministrazione comunale ha investito un milione di euro – interesserà a seguire la scuola dell’infanzia est, il municipio, la scuola secondaria di primo grado, la primaria e la sua palestra. "Sono molto soddisfatta del lavoro svolto e dei risultati raggiunti - aggiunge la sindaca Lidia Reale - su un obiettivo che l’amministrazione comunale ha considerato prioritario fin dal mio primo insediamento come sindaca. Il mio ringraziamento va a chi sta portando avanti il progetto della comunità energetica sostenibile, verso il quale stiamo mettendo un’attenzione e un impegno che vanno anche oltre i confini del nostro territorio, con la partecipazione di Basiglio a tavoli sovracomunali sul tema". Il percorso di efficientamento degli edifici pubblici ha preso il via negli scorsi anni con l’installazione dei primi pannelli e con un progetto di relamping che ha permesso il risparmio di centinaia di migliaia di euro. "Gli oltre 50 mwh/anno in esubero che verranno prodotti dagli impianti fotovoltaci - prosegue Alberto Cervi - saranno utili alla ormai costituenda Cer (Comunità Energetica) e alla sostituzione delle prime caldaie a combustibile con più moderne pompe di calore. Sono felice di confermare che i nostri edifici inizieranno a operare con energia elettrica autoprodotta".

Massimiliano Saggese