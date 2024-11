Basciano e San Vittore: non volevo crederci

Se all’uscita dal carcere Alessandro Basciano, il dj influencer da un milione di follower, era un fiume in piena di post al vetriolo sulla sua ex Sophie Codegoni e promesse di far volare gli stracci, arrivato il gran giorno dell’"ora parlo io", "ora dico tutto", davanti a Fabrizio Corona, si è limitato a constare che "non sta bene, anche se all’apparenza sembra sereno", ha confermato che Sophie è una bravissima donna "eh sì abbiamo fatto una bambina insieme", poi si è detto "deluso più che arrabbiato".

"Falsissimo", il nuovo format di Corona, accompagna l’ennesima puntata della vicenda chiusa a favore di Basciano con la scarcerazione. Quarantotto ore a San Vittore con l’accusa di atti persecutori di tale gravità da essere ritenuto "pericoloso socialmente" devono essere state dure, questa è stata realtà, non fiction. Il dj ha raccontato come è andata il giorno in cui è finito in manette: "Non mi aspettavo l’arresto, ero in palestra, arrivato a casa c’erano quattro carabinieri. Mi hanno detto che non era una notifica come le altre, ma un mandato di arresto. Quando mi hanno spiegato che dovevo andare a San Vittore ho detto: non è possibile do una testata al muro, portatemi al Pronto soccorso". Ora Basciano è libero, la Codegoni aveva omesso di raccontare il ritiro di tutte le querele nei confronti del padre di sua figlia. Liti e riappacificazioni, l’ultima accompagnata da un dono prezioso. Tornano entrambi alla loro vita: social, follower ed interviste esclusive. Anna Giorgi