Bartolini, il Si Cobas non molla: un’altra giornata di presidio

Qualche ora di blocco ai cancelli di prima mattina sospeso all’arrivo delle forze dell’ordine e poi una nuova giornata di presidio davanti al polo di spedizioni Bartolini di Liscate. I trasportatori da una settimana in agitazione sotto l’egida del Si Cobas hanno continuato a manifestare davanti a uno dei cancelli di ingresso allo stabilimento, senza tuttavia bloccare l’ingresso dei mezzi.

La giornata tutto sommato tranquilla non significa sospensione dello stato di agitazione, in atto da giorni, e che potrebbe durare per il resto della settimana. Il casus belli: alcuni passaggi di cooperativa in corso nel settore del trasporto, con modalità che, secondo il sindacato autonomo, non tutelano sufficientemente i lavoratori. Nei giorni scorsi la paralisi ai cancelli del polo liscatese, così come di molte altre filiali lombarde e piemontesi (una quindicina nel corso della prima giornata di protesta), aveva causato rallentamenti se non blocco alle attività di consegna merci. M.A.