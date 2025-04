Barricata della memoria eretta a Niguarda. Ciclovia di corso Sempione alle partigiane

Legacoop Lombardia, in occasione dell’80° Anniversario della Liberazione dal nazifascismo, presenta la performance “Oltre la barricata” dedicata alla Resistenza, di ieri, di oggi e di domani. Appuntamento oggi alle 19 in via Majorana angolo via G. d’Anzi, al quartiere Niguarda. A fare da palcoscenico ci sarà una barricata, per ricordare quella eretta nello stesso luogo nell’aprile del 1945, una barricata simbolica, quella di oggi, oltre cui guardare per continuare a costruire un mondo migliore, come recita lo slogan dell’Anno Internazionale delle Cooperative.

Sempre oggi, il Comune intitolerà la ciclovia di corso Sempione alla memoria delle staffette partigiane. Milano ricorda così, nell’80°Anniversario della Liberazione dal nazifascismo, le tantissime donne appassionate e coraggiose che presero parte alla Resistenza. L’idea di intitolare la ciclovia di corso Sempione alle staffette partigiane nasce da un ordine del giorno dei consiglieri Pd Alessandro Giungi e Simonetta D’Amico approvato dal Consiglio comunale.