Baraccopoli vicino ai binari: "Intervenire"

Baracche in legno e accampamenti di fortuna sono spuntati accanto ai binari della ferrovia della stazione di San Cristoforo, in piazza Tirana, vicino alla futura fermata della M4. Lo segnalano Carlo Fidanza, parlamentare europeo di FdI, e il consigliere comunale Francesco Rocca. "Nell’area verde tra i binari e il Naviglio – spiegano in una nota – sono state costruite delle baracche con tanto di porte, finestre e camini funzionanti. Tra il fumo bianco che esce dai comignoli improvvisati e i panni stesi, è continuo il via vai di persone. Una baraccopoli degna del terzo mondo e non consona a Milano. L’accampamento è costruito con materiali altamente infiammabili e al suo interno viene utilizzato il fuoco. Senza contare la pericolosità dovuta al continuo passaggio di treni. A questo si aggiunge anche la problematica igienico-sanitaria. È necessario al più presto un intervento da parte delle istituzioni cittadine".