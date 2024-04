Milano, risse e schiamazzi: sospese licenze a due bar

Milano, 28 aprile 2024 – Licenza sospesa per due bar di Milano. Si tratta di una decisione del questore di Milano Giuseppe Petronzi, poiché da fine febbraio a oggi, gli agenti sono intervenuti più volte per liti e aggressioni avvenute all’interno e nei pressi dei locali.

Mercoledì scorso, gli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia hanno notificato la sospensione per 15 giorni al titolare di ‘The Swan’, in piazzale Loreto, in quanto, da fine febbraio a oggi, gli agenti sono intervenuti più volte per liti e aggressioni avvenute all’interno e nei pressi del bar.

In particolare, a inizio aprile, i poliziotti sono intervenuti per una rissa in corso tra molte persone, dove gli agenti hanno notato un ragazzo intento a lanciare una pietra il quale, accortosi di un poliziotto, lo ha spintonato lasciando cadere la pietra. Ne è nata una colluttazione nel corso della quale un altro agente ha bloccato il giovane che poi è stato trasportato in un vicino ospedale ricevendo 10 giorni di prognosi e indagato in stato di libertà per rissa, con getto pericoloso di cose, nonché per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nella circostanza, i poliziotti hanno accertato che la rissa era scaturita all’interno del bar, trovato a soqquadro con sedie e tavoli rovesciati, nonché con cocci di bottiglie ovunque. Attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza gli agenti hanno riconosciuto l’aggressore che armato di pietre si è avvicinato ai numerosi litiganti, lanciandogli prima un tavolino e poi sferrando numerosi pugni ad alcuni clienti che tentavano di allontanarsi. Inoltre, il locale è già stato destinatario di un decreto di sospensione della licenza per 15 giorni emesso ad aprile 2022, per analoghe problematiche.

Ieri mattina, invece, gli agenti del Commissariato Villa San Giovanni hanno notificato la sospensione al titolare del ‘Royal Cafè’, in via Apelle 38, in quanto, a seguito di numerosi interventi della Polizia di Stato da marzo a oggi il locale risulta un luogo che è stato teatro di più episodi violenti in relazione ai comportamenti degli avventori che si sono resi protagonisti di tantissimi episodi di disturbo della quiete.