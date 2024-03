Milano, arrestata la banda delle spaccate: rubarono anche nel ristorante di Lautaro Martinez

Milano- Tra i locali derubati a Milano dalla banda di ladri smantellata dalla polizia c'è anche ‘Coraje’, il ristorante di via Formentini di proprietà del centravanti dell'Inter Lautaro Martinez e della moglie Agustina Gandolfo.

Il raid a Brera

Il colpo era andato in scena nella notte tra il 17 e il 18 settembre 2023, ma i dipendenti del ristorante se n'erano accorti soltanto al mattino successivo, al momento dell'apertura; in quell'occasione, i ladri erano riusciti a portare via circa mille euro in contanti. L'analisi delle immagini registrate dalle telecamere del circuito interno di videosorveglianza aveva evidenziato la presenza di quattro persone a volto coperto, che avevano forzato uno degli ingressi secondari in zona Brera e avevano svuotato la cassa.

Gli orari

Gli investigatori del commissariato Centro, coordinati dal pm Carlo Scalas, hanno scoperto che i componenti della banda agivano sempre tra le 2 e le 3 di notte, arrivando sul luogo del furto con biciclette e monopattini. Ad attenderli in macchina c'era sempre l'unica donna del gruppo. Tutti i presunti autori dei 16 blitz contestati (anche se il numero potrebbe essere molto più alto) sono finiti in carcere, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Chiara Valori.