Bancomat nel mirino di notte. Esplosione e vetri in frantumi

Il botto è stato così violento da frantumare i vetri delle pareti condominiali, svegliando all’improvviso i residenti che abitano sopra la filiale del Banco Desio, in via Indipendenza. Nella notte tra giovedì e venerdì, i ladri hanno preso di mira lo sportello Atm della filiale, facendolo esplodere intorno alle 2.30. Il rumore è stato così forte che anche gli abitanti di altri quartieri, ad alcuni chilometri di distanza, hanno avvertito il fortissimo botto.

"È stato come sentire una bomba esplodere - hanno commentato i cittadini sui social quando si è diffusa la notizia -, ci siamo spaventati, c’era il fumo anche dentro l’ascensore e sulle scale, una parte di muro della banca si è addirittura spostata verso il portone". Mentre la banca sta effettuando i conteggi dei danni, sia strutturali sia economici per il colpo subito, i carabinieri hanno avviato le indagini e stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso, anche attraverso i filmati delle telecamere della zona. Gli occhi elettronici, infatti, potrebbero aver ripreso dettagli utili per poter individuare i responsabili.

Fr.Gr.