Banco farmaceutico, raccolta al via: "Perché nessuno rinunci a curarsi"

Alla farmacia comunale di Pioltello torna il banco dei medicinali, da domani si potranno donare confezioni a chi ne ha bisogno e non può permettersele. L’iniziativa, sotto l’alto patronato della presidenza della Repubblica, contrasta la crescente povertà sanitaria, un problema diffuso in tutto il Paese. In città si potrà aderire fino al 10 febbraio, direttamente nell’esercizio di via Nenni 1, dove acquistare oppure portare farmaci non scaduti (con almeno 8 mesi di validità), correttamente conservati nella loro confezione primaria (blister) e secondaria (scatola) originale. "Partecipate, perché nessuno debba più scegliere se mangiare o curarsi". L’anno scorso sono state raccolte 600mila confezioni per un valore di 5 milioni di euro, servite a 430mila persone.