Bancarelle e fuochi d’artificio Torna dopo la pandemia la più antica sagra di paese

di Monica Autunno

L’incubo pandemia ormai alle spalle, tutto pronto per la Fiera delle Palme edizione numero 402, quella del ritorno "e della grande festa. Finalmente senza limitazioni". Prime iniziative in corso settimana, il clou già fissato per il primo fine settimana di aprile. Si festeggiano la vera sagra, dopo l’edizione "prudente" dello scorso anno, e anche un’altra importante ricorrenza: i 70 anni di Melzo città, concessi formalmente con decreto presidenziale negli anni Cinquanta dal presidente del consiglio Alcide De Gasperi. La presentazione del programma l’altro giorno, a cura del sindaco Antonio Fusè e dell’assessore alla Fiera delle Palme Francesco Ferrari. "A questo calendario - dice quest’ultimo - hanno partecipato davvero in tanti. Associazioni, commercianti, parrocchie, Comune, gruppi sportivi, hanno lavorato fianco a fianco. Un altro segnale di voglia di ripartire". Il programma ricco deborda dal fine settimana del gran finale, le prime iniziative già in questi giorni. Sono già aperte, fra le mostre, la fotografica "Saranno solo ricordi" dedicata alla città durante il Covid, allestita al cinema Arcadia, la mostra d’arte "L’opera del Moietta a Melzo" alla Chiesa di Sant’Andrea, la mostra fra storia e arte "Il Bene comune, la pace, la guerra, il buongoverno e il malgoverno", nella sala Vallaperti di Palazzo Trivulzio. Domani sera arriva a Teatro Trivulzio Lodo Guenzi con lo spettacolo "Uno spettacolo divertentissimo che non finisce assolutamente con un suicidio".

Giovedì, alle 21, all’area fiere di via Colombo, la grande cerimonia inaugurale, con banda, fanfara dei bersaglieri e fuochi artificiali. Con la festa tornano le iniziative più amate: il luna park, bancarelle, stand e la mostra del bestiame, che sarà allestita nello spazio di via Buozzi per tutta la giornata di domenica 2 aprile. Nel weekend 1 e 2 iniziative a non finire: pilates e yoga per strada, una mostra di auto storiche dei carabinieri, pomeriggi musicali, sessioni di pasticceria, estetica e beauty con i ragazzi dell’Enaip, mini tornei e competizioni "Fiera delle Palme". Torna anche la grande musica in piazza della Repubblica. L’appuntamento di sabato, la sera, è con il cantautore Daniele Stefani. Sempre in piazza, domenica sera, "Divina Show", scatenata serata con le più amate hit degli anni ’70, ’80 e ’90. La fiera prosegue lunedì, si chiuderà la sera, con il tradizionale concerto della Filarmonica cittadina.