Bambini cardiopatici: dona un cuore alla onlus

Bambini cardiopatici nel Mondo, associazione che opera nelle aree più difficili del pianeta per dare una speranza di vita a migliaia di bambini, ha lanciato la campagna di crowdfunding #donauncuore, per la realizzazione di 50 cuori stampati in 3d. Sulla piattaforma Ideaginger.it è possibile effettuare una donazione e aiutare la onlus a raggiungere l’obiettivo dei 15mila euro necessari per la produzione dei modelli tridimensionali, destinati alla formazione di medici e infermieri. L’iniziativa è promossa in accordo col brand di abbigliamento Vicario Cinque. Da 30 anni, Bambini cardiopatici nel Mondo organizza missioni operatorie, o il trasferimento in Italia dei bambini. "La formazione dei medici è fondamentale - dichiara Alessandro Frigiola, presidente della onlus -. Negli anni ci siamo impegnati a costruire centri d’eccellenza grazie alla generosità di tanti donatori, ma senza il personale adeguato le strutture non sempre possono garantire il supporto necessario a salvare i bambini".A.Z.