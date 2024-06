Ballottaggio a Paderno. Boffi in vantaggio su Anna Varisco:: "Festa solo rimandata"

di Laura Lana

PADERNO DUGNANO

Polo rossa, come le scarpe da tennis, e lattina di Coca Cola in mano. Per la giornata di ieri, Roberto Boffi ha abbandonato l’azzurro. Quando arriviamo nella sede del comitato elettorale, mancano 3 sezioni ma ormai il ballottaggio è chiaro. Con lui ci sono i compagni di avventura: i consiglieri comunali uscenti, i candidati, il coordinatore del Nord Milano Antonio Lamiranda, arrivato dritto dal suo studio a Monza e, ovviamente, Marco Alparone. "Finisce come le mie elezioni, al 48%. Faremo anche queste due settimane", dice l’ex sindaco, vicepresidente della Giunta regionale, senza grossi patemi, mentre sta sul divanetto dietro Boffi che controlla gli ultimi dati. "Da domani subito a volantinare e a montare il gazebo", dicono i supporter, già pronti per questo nuovo tour de force. "Domani si farà il punto, per capire quali sono le indicazioni che arrivano anche dal voto".

C’era anche chi pensava di vincere al primo turno, fino a ieri e fino a stamattina, quando le Europee avevano visto trionfare il centrodestra. "Festeggeremo tra due settimane, non c’è problema. Aspetteremo qualche giorno".

Boffi parte comunque in vantaggio col 47,44% contro l’assessora uscente all’Educazione Anna Varisco, che guida il centrosinistra allargato col 44,41%. Un testa a testa anche tra le liste di punta delle due coalizioni: il Pd è il primo partito in città, in questa tornata di Amministrative, con il 21,61% mentre FdI si attesta al 20,33%. "Paderno nel profondo è una città di sinistra. La gente vota ancora quei partiti nonostante sia scontenta", dice qualche avventore nel bar vicino al comitato di Boffi.

Anna Varisco ha preso in mano la coalizione dopo che il sindaco Ezio Casati ha deciso di non ripresentarsi. "Vogliamo portare avanti i tanti progetti che abbiamo avviato. Vogliamo continuare a cambiare questa città, a renderla più vivibile, verde e sostenibile. Un grande tema da affrontare sarà quello della viabilità e della mobilità", ha detto Varisco.

Residuali i risultati ottenuti dagli altri due candidati: Mauro De Simone, che ha riunito gli scontenti e i fuoriusciti di FdI nella civica Alleanza per Paderno Dugnano, chiude con lo 6,21%, Laura Bassanetti con Uniti per Paderno Dugnano (Rifondazione Comunista e Pci) con lo 2,01%.