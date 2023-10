Bacchioni e Faccincani, nuovi primari a Vizzolo Predabissi

Nuove nomine al Predabissi, l’ospedale di Vizzolo, punto di riferimento per l’utenza di tutto il circondario. In arrivo dall’Asst Santi Paolo e Carlo, Giuseppe Bacchioni (nella foto) è il nuovo direttore della Cardiologia. Ancora. A dirigere il pronto soccorso c’è ora Roberto Faccincani, classe 1968, che è già stato al timone del Pronto soccorso del San Raffaele. A Vizzolo ha preso il posto di Giovanni Marino che, dopo aver guidato per un certo periodo il Pronto soccorso, ora tornerà a dirigere a tempo pieno l’unità di anestesia e rianimazione. Ai due professionisti, i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutta l’azienda socio-sanitaria. "Giovani e preparati, con molto entusiasmo", così il direttore sanitario dell’Asst Melegnano e Martesana, Valentino Lembo, ha dato il benvenuto ai neo primari. "Abbiamo davanti grandi sfide che ci richiederanno maggiore impegno, ma sono certo che saremo in grado di affrontarle grazie a una squadra di ottimi specialisti". A.Z.