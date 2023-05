Baby Gang lancia Innocente: esce stanotte il nuovo album del rapper

Una foto segnaletica in copertina, un video teaser girato in carcere con un monologo che è una citazione da 'Le ali della libertà'. Esce all'1 di stanotte, venerdì 26 maggio su tutte le piattaforme digitali per Atlantic/Warner Music Italy, 'Innocente’, il nuovo album del rapper Baby Gang, il cui vero nome è Zaccaria Mouhib, attualmente ai domiciliari in comunità.

Finito in carcere lo scorso ottobre, assieme ad altri tra cui il rapper e amico Simba la Rue, per una sparatoria avvenuta tra il 2 e il 3 luglio in via di Tocqueville, vicino corso Como, zona della movida milanese, durante la quale due senegalesi sono stati gambizzati, Baby Gang è stato scarcerato lo scorso 16 marzo ed è in una comunità terapeutica.

Ad anticipare il secondo album del rapper italiano classe 2001, nato a Lecco e di origini marocchine, il singolo "Cella 4”, “fuori anche su YouTube alle 19”, come scrive su Instagram, dove l'annuncio ha riscosso l'approvazione di colleghi come Ghali, che compare anche nel brano 'Tiffany', Salmo, Tedua. Tanti anche i featuring nell'album, ideale seguito del suo primo cd, 'Delinquente’: Guè, Emis Killa, Rondodasosa, Baby K, Lazza, la stella francese Lacrim e il rapper albanese Elai.

In tutto sono 14 i nuovi brani, con una varietà di produzioni (2nd Roof, Drillionaire, FT Kings, Arena Ettore e Bobo, curatore artistico di tutto il progetto) fra cassa dritta, mix di ispirazioni francesi, trap, dembow, influenze Latin e Arab. Tra i temi, le vicende personali del rapper, che ha iniziato a entrare e uscire dalle carceri minorili a soli 15 anni: l'ora d'aria diventa un ritornello, la frustrazione degli errori una punchline, tra riflessioni e confessioni.