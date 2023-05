Azzone presidente: "Riduciamo le disuguaglianze"

"Fondazione Cariplo in questi oltre 30 anni ha realizzato una filantropia moderna, al passo coi tempi, con uno sguardo doveroso ai nostri territori e, al tempo stesso, un confronto a livello internazionale. Continueremo nel solco di questa azione, lavorando per rafforzare le nostre comunità, sostenendo lo sviluppo dei territori e la riduzione delle disuguaglianze", è il messaggio di Giovanni Azzone, eletto presidente, all’unanimità. L’ex rettore del Politecnico di Milano è il quinto presidente per la Fondazione Cariplo. Al suo fianco la Commissione Centrale di Beneficenza ha confermato Claudia Sorlini e Valeria Negrini come vicepresidenti e ha completato il Cda. "Siamo di fronte a sfide nuove e complesse, che richiedono di operare in modo tempestivo e coordinato", ha detto ancora Azzone.