Azione strappa due consiglieri del Municipio 5

Azione si allarga e accoglie due nuovi consiglieri nel gruppo del Municipio 5. Si tratta della ex vicepresidente del “parlamentino“, Elisabetta Genovese (nella foto), e di Erminio Galluzzi, eletto con Forza Italia e poi passato al gruppo Misto. "L’ingresso di questi consiglieri municipali, che secondo me non saranno gli unici, è un fatto positivo", commenta la portavoce del partito, Mariastella Gelmini. L’adesione dei due nuovi consiglieri del Municipio 5 "conferma il buon lavoro che stiamo facendo a livello nazionale ma anche territoriale", sottolinea il segretario cittadino di Azione, Francesco Ascioti. "Azione sa riconoscere e accogliere talenti da qualunque parte vengano", chiosa la deputata e consigliera comunale Giulia Pastorella.