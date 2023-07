Azienda abbandonata I topi invadono l’asilo

di Monica Guerci

Nell’ex fabbrica Necchi a Baranzate, 3mila metri quadri di area industriale dismessa, sono tornati i topi. E così i roditori hanno invaso il giardino dell’asilo nido comunale di via Primo Maggio e, per precauzione, i bambini sono tenuti nelle aule. "Arrivano dall’azienda abbandonata - chiosa l’assessore Matteo Malaspina ai Lavori pubblici ed ecologia - l’area è un rifugio per senzatetto che lasciano rifiuti e immondizia che attirano i ratti". Il comune ha intimato un intervento di pulizia alla proprietà dell’area (attualmente in vendita) scaduti i termini dell’ordinanza senza risultati, l’amministrazione comunale potrà segnalare l’inadempienza alla Procura. Intanto il Comune ha messo in campo interventi straordinari di derattizzazione oltre al "continuo monitoraggio – assicura Malaspina - si proseguirà così fino a fine mese. Non ci sono rischi per i piccoli, nei locali non sono state trovate tracce, siamo certi che non vi siano tane all’interno della scuola". Il problema dell’invasione dei ratti è esploso nelle ultime settimane. Una ditta specializzata ha effettuato il primo intervento di derattizzazione nel giardino, nel boulevard e anche nel locale cucina. È stato programmato giornalmente il ritiro degli scarti indifferenziati e sono stati sigillati tutti i buchi della cinta da cui passavano gli animali: tutto intorno alla scuola sono visibili le numerose trappole posizionate. Non bastasse, sono state installate fototrappole notturne per verificare che la derattizzazione abbia fatto il suo effetto. "Si valuterà anche se effettuare ulteriori interventi. Anche nella vicina scuola internazionale d’inglese la situazione è la stessa: hanno fatto una cortina di trappole per contenere l’invasione". Presi tutti i provvedimenti del caso, il servizio estivo dell’asilo proseguirà regolarmente fino al 28 luglio e anche ieri mattina i bambini sono stati accolti a scuola dalle educatrici. Oltre all’emergenza in via Primo Maggio la presenza dei roditori è stata segnalata anche in alcune zone della città, in particolare nelle vie Milano e Aquileia, ratti anche al parco di via Aquileia e in via Palmanova. "Si tratta di un problema diverso, qui la situazione si crea, come in tutte le città, a causa del caldo e del conferimento errato dei rifiuti organici e del sacco dell’indifferenziato che spesso non vengono fatti nel modo corretto: l’umido fermenta e arrivano i topi. In questi casi si fa un sopralluogo, se il problema è all’interno dei condomini questi ultimi dovranno farsi carico della pulizia e degli interventi necessari".