Aveva papavero da oppio in bulbi ed essiccato. Denunciato trentaduenne

Zaino in spalla, pedalava tranquillo. Quando è incappato in una pattuglia dei carabinieri impegnati in un servizio di controllo serale sul territorio di Casalbuttano, un trentaduenne ha improvvisamente cambiato umore, mostrandosi nervoso e agitato ai militari che gli hanno chiesto i documenti per una verifica. Tanta titubanza ha trovato spiegazione all’apertura dello zaino, che conteneva bulbi di papavero da oppio. I carabinieri hanno poi deciso di procedere anche alla perquisizione dell’abitazione, dove hanno trovato altri bulbi di papavero da oppio e sostanza essiccata. In totale i militari hanno sequestrato a carico del trentaduenne – denunciato – 350 bulbi di papavero da oppio e circa mezzo chilo della stessa sostanza essiccata.