Autunno Ciarlasco, Palio delle oche. Alla fine la spunta il Punt da Legn

Legate alla tradizione contadina, simbolo di buona fortuna e prosperità, le oche si confermano il simbolo dell’Autunno ciarlasco, tradizionale manifestazione organizzata da Pro Loco e Comune, che tra la fine di settembre e i primi di ottobre richiama a Lacchiarella visitatori da tutto il circondario. Alle 18.15 di ieri la corsa dei simpatici pennuti, momento tra i più attesi della kermesse giunta quest’anno alla 45esima edizione, ha incoronato vincitore il Canton de la Betula, con l’oca Fanny, mentre è stato il Punt da Legn ad aggiudicarsi il Palio, ossia la sommatoria di tutte le gare che, nelle ultime settimane, hanno visto sfidarsi i sette cantoni, nei quali è suddiviso il paese.

Con i volatili che, spronati da gridolini d’incitazione, hanno seguito i propri "drivers" fino al traguardo, come da copione la disfida a colpi d’ala ha fatto calare il sipario sulla kermesse ricreativa. Non si sono registrate azioni di disturbo da parte degli animalisti, che pure in passato, in qualche occasione, avevano fatto irruzione durante la gara, contestando l’uso delle oche per un’iniziativa del genere. L’edizione 2023 dell’Autunno ciarlasco è iniziata il 23 settembre e per tre weekend consecutivi ha tenuto compagnia ad appassionati e visitatori con un ampio calendario di eventi tra sfilate, fuochi d’artificio, bancarelle, esibizioni folkloristiche e momenti gastronomici. Fra le attrazioni anche i giochi di una volta, come il tiro alla fune, la cuccagna e la corsa delle carriole.

Un tuffo nel passato e nelle tradizioni agricole, "quando le cascine punteggiavano il territorio. Tradizioni agricole, ludiche, culturali e culinarie che intendiamo salvaguardare come patrimonio comune", ricorda la sindaca Antonella Violi, soddisfatta, ancora una volta, per la buona riuscita dell’iniziativa. "L’Autunno ciarlasco rappresenta anche un’occasione per rinsaldare i legami all’interno della comunità - prosegue il primo cittadino -, con gruppi di volontari di ogni età che, dai bambini fino ai nonni, collaborano all’organizzazione dell’evento, ognuno per il proprio cantone di appartenenza. In paese si respira un clima di gioioso fermento".

Secondo le stime, ieri alla festa si sono registrate circa 30mila presenze. Complice la bella giornata, un folto pubblico ha deciso di seguire i momenti conclusivi dell’Autunno ciarlasco, che nel 2024 tornerà a regalare emozioni e momenti di aggregazione.