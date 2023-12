Tamponamento tra due camion sulla A4: ferito gravemente un autista

Milano, 6 dicembre 2023 – Tamponamento tra due mezzi pesanti all’altezza dello svincolo di uscita dell’area di servizio Rho Sud dell'autostrada A4 Torino-Venezia.

Ferito gravemente ma non in pericolo di vita l’’autista di uno dei due camion rimasto incastrato nella cabina di guida. L’uomo, 40 anni, dopo essere stato liberato dai vigili del fuoco è stata portato in codice rosso con un elisoccorso all’ospedale Niguarda per un forte trauma cranico e una ferita alle gambe.

Trasportato al Galeazzi, invece, l’autista del secondo camion. L’uomo, 44 anni, è in codice verde e non ha traumi o ferite di particolare gravità. Coinvolta nell’incidente anche una donna di 43 anni che è stata visitata sul posto ma non ha avuto bisogno di cure ospedaliere.

Ieri all’alba, sempre sulla A4, aveva perso la vita un giovane di 25 anni, originario della Costa d'Avorio, che alla guida del suo camion aveva speronato un furgone prima di finire la sua corsa contro un pilone di cemento che sorregge i pannelli luminosi.