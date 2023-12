Ancora strade di sangue. Tir perde il controllo sull’A4 muore autista-calciatore. Aveva giocato nella Feralpi

È di un morto e un ferito il bilancio dell’ennesimo incidente stradale avvenuto sul tratto di A4 che fa da raccordo fra la tangenziale Est e la Ovest di Milano. La vittima era alla guida di un autotreno, aveva 25 anni ed era originario della Costa d’Avorio. Si chiamava Kante Amara e viveva a Prevalle, in provincia di Brescia, dove risiedeva ed era fidanzato con una sua connazionale. Un giovane conosciuto perché era un calciatore tesserato al Roè Volciano come difensore esterno e aveva giocato anche nel Feralpi Salò. Kante Amara era alla guida di un mezzo pesante che trasportava materiale inerte e che ha speronato un furgone prima di finire la sua corsa contro un pilone di cemento che sorregge un pannello luminoso in autostrada. L ‘impatto è stato davvero violento e terribile tanto che i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare molte ore per poter liberare il corpo della vittima dalla cabina del camion completamente schiacciata. Un intervento difficile che ha richiesto inizialmente la chiusura totale del tratto di autostrada per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza. Successivamente la viabilità è stata riaperta parzialmente. L’incidente è avvenuto alcuni minuti prima delle 6 di ieri mattina vicino allo svincolo per Sesto San Giovanni - Cinisello, in direzione Torino. Svincolo che invece è rimasto chiuso per molte ore. Sono intervenuti oltre ai vigili del fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. Medici e paramedici non hanno potuto fare nulla per il giovane, hanno soccorso il conducente del furgone, un uomo di 50 anni rimasto ferito non gravemente. L’uomo è stato ricoverato in codice giallo al Niguarda. Secondo una prima parziale ricostruzione di quanto accaduto, Kante Amara dopo aver improvvisamente perso il controllo l’autoarticolato avrebbe speronato un furgone. Il Tir ha poi terminato la sua corsa schiantandosi contro il pilone di cemento che sorregge i pannelli luminosi. Un malore, un colpo di sonno, un ostacolo improvviso? Sono alcune delle ipotesi a vaglio per capire cosa abbiamo causato la vittima nunero 11 dall’inizio dell’anno in quel tratto di strada.