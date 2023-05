Automobilisti incivili "Basta parcheggi selvaggi Rispetto per ciclisti e pedoni"

di Alessandra Zanardi

Auto che invadono aree pedonali, piste ciclabili e posti adibiti al carico e scarico. "Ora basta coi parcheggi selvaggi, serve più rispetto per ciclisti e pedoni". La Federazione italiana ambiente e bicicletta (Fiab) torna a chiedere interventi concreti per arginare il fenomeno della sosta abusiva, un problema che a Melegnano è particolarmente sentito nel centro storico. E così, insieme agli attivisti del comitato pro Ztl, soci e simpatizzanti di Fiab Melegnano si sono dati appuntamento ieri sera in via Conciliazione, una delle aree più bersagliate dal fenomeno, per presidiarne con un flash mob la pista ciclabile e lanciare un messaggio agli automobilisti indisciplinati. "Da quando via Conciliazione è stata riqualificata, il fenomeno della sosta selvaggia si è addirittura intensificato, con auto che posteggiano in barba alla segnaletica. E al buon senso - dice Giulietta Pagliaccio, vicepresidente della sezione locale della Fiab -. Il problema si accentua soprattutto nelle sere del fine settimana, in concomitanza con la movida e l’arrivo di centinaia di giovani in città, ma è presente anche in altri momenti e rende la vita difficile a ciclisti e pedoni, compresi passeggini, deambulatori e carrozzelle". Il fenomeno coinvolge anche "il piazzale della chiesa di San Giovanni - prosegue Pagliaccio -, mentre solo qualche giorno fa piazza delle Associazioni è stata transennata, in modo da scoraggiare l’accesso delle auto in quello che sarebbe uno spazio pedonale. Complice la scarsità di controlli, il parcheggio abusivo è il riflesso di un malcostume diffuso, una noncuranza delle regole che rischia di compromettere la sicurezza". La richiesta al Comune è quella d’introdurre una Ztl in via Conciliazione nel fine settimana. Un appello già lanciato, lo scorso autunno, da un comitato di cittadini che ha raccolto 1539 firme. "È importante che, in attesa di soluzioni più durature e strutturate legate al nuovo Piano urbano del traffico, via Conciliazione venga chiusa al traffico almeno nelle sere del venerdì e del sabato - rimarca Davide Possenti, tra i promotori della petizione -. I benefici di una movida più ordinata si estenderebbero a tutti, compresi i gestori dei locali notturni". E stamattina, davanti al Comune, un banchetto allestito dal comitato metterà in mostra una gallery fotografica della sosta selvaggia a Melegnano, con slogan e frasi ironiche per stigmatizzare il fenomeno.