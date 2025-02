Automezzo donato ai Servizi sociali: sarà un aiuto prezioso

Nuovo automezzo per i Servizi sociali grazie a una donazione da parte di Pgm, società benefit per l’impatto positivo, e alla collaborazione di numerosi sponsor. Il veicolo è stato consegnato al Comune e messo a disposizione dell’associazione Croce dell’Adda in comodato d’uso. "Fare rete tra volontariato e amministrazione comunale - ha dichiarato Giandomenico Mecca, presidente dell’associazione Croce dell’Adda - è alla base del sostegno all’impegno del volontariato.

Il nuovo mezzo ci consentirà di dare maggiore continuità alla nostra attività". "Questa iniziativa - ha dichiarato il sindaco Fabio Colombo - è stata realizzata grazie agli imprenditori del territorio, pronti a sostenere l’Amministrazione nel dare risposte alle esigenze dei cittadini. Più di uno sponsor ha collaborato a questa iniziativa; a tutti loro va il mio personale ringraziamento e quello di tutta l’amministrazione comunale, e in particolare alla Banca Mediolanum". Stefano Dati