“Porta un amico”: la campagna di Autoguidovie per assumere sessanta autisti

San Donato Milanese (Milano) – Al via una nuova campagna di assunzioni da parte di Autoguidovie, tra le principali aziende del trasporto pubblico locale. Si cercano 60 autisti da inserire nelle aree geografiche dove opera la compagnia: Pavia, Milano, Cremona, Monza e Brianza, Bergamo, Brescia e Bologna. Questa volta c’è una novità: riguarda i lavoratori che già operano nel gruppo e che si è deciso di coinvolgere nell’attività di reclutamento attraverso l’iniziativa Presentami un conducente.

Fino al 31 dicembre il personale (non dirigente) della società avrà la possibilità di segnalare un candidato idoneo a ricoprire il ruolo di autista. Se il profilo indicato supererà la selezione e il periodo di prova previsto dal contratto, il dipendente che ne avrà promosso l’assunzione riceverà un buono welfare di 200 euro. In questo modo, il coinvolgimento del personale che già lavora in Autoguidovie diventa "un mezzo estremamente efficace per veicolare la campagna di assunzioni 2023 e raggiungere nuovi candidati", osserva Stefano Rossi, amministratore delegato della società.

Per le candidature che verranno avanzate entro il 30 giugno è previsto un bonus d’ingresso di 1.500 euro lordi (suddivisi in tre rate) per le persone domiciliate nelle regioni in cui opera Autoguidovie e di 3.000 euro lordi per i domiciliati fuori regione. Sono previste, inoltre, la dotazione di uno smartphone di ultima generazione; la possibilità di valutare la sede di lavoro più vicina in base alle proprie esigenze personali; la possibilità di svolgere l’attività con la formula del part-time verticale, da settembre a giugno, in alcune specifiche aree.