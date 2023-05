Auto urta il tram 4 e lo fa deragliare: autista contuso

La dinamica ha fatto immediatamente pensare all’incidente avvenuto due settimane fa a Roma, con protagonista il centravanti della Lazio e della Nazionale Ciro Immobile. Per fortuna, però, lo scontro avvenuto ieri mattina in piazzale Maciachini, esatta replica di quello andato in scena nella Capitale il 16 aprile, ha avuto conseguenze molto meno gravi per le persone coinvolte. Stando a quanto poi ricostruito dagli agenti della polizia locale, l’auto a noleggio guidata da un uomo (poi positivo all’alcoltest con valori leggermente superiori al massimo consentito dalla legge) ha urtato attorno alle 5 un tram della linea 4, facendolo deragliare per alcuni metri. Illesi i tre passeggeri a bordo in quel momento e l’automobilista, mentre il conducente del mezzo pubblico ha avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche per lievi contusioni. La circolazione nella zona ha inevitabilmente risentito dell’incidente, con traffico rallentato e alcune linee dei mezzi pubblici deviate o costrette a saltare alcune fermate.

Dopo alcune ore, la situazione è tornata progressivamente alla normalità. L’indagine è affidata ai vigili, che hanno effettuato i rilievi del caso e raccolto le testimonianze dei due conducenti per capire cosa sia successo; al vaglio anche le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.