Auto si ribalta dopo scontro con furgone: incidente all’alba in pieno centro a Milano

Milano – Un’auto si è ribaltata in pieno a centro a Milano, dopo essersi scontrata con un furgoncino. L’incidente è avvenuto all’alba di oggi, giovedì 9 maggio, a Milano, a pochi passi dal Palazzo di Giustizia, tra via Francesco Sforza e via Cesare Battisti.

L’allarme è scattato intorno alle 6 di questa mattina. Per causa che sono ancora all'esame degli agenti della Polizia locale, un'auto è entrata in collisione con un furgone, si è ribaltata e ha divelto un semaforo. Alla guida c'era una donna di 78 anni che è stata portata all'ospedale Policlinico ma non versa in gravi condizioni. Non ha avuto bisogno di cure il conducente del furgone.