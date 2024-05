Auto prende fuoco sulla tangenziale. Paura e lunghe code

Tangenziale ovest in tilt ieri mattina a causa di un’auto che ha preso fuoco mentre si trovava sulla terza corsia di marcia. L’incidente è avvenuto poco dopo l’area di servizio di Assago in direzione Laghi. Momenti di paura per le fiamme e la densa colonna di fumo che si è levata in cielo, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. L’auto andata a fuoco, una Mini, stava percorrendo la terza corsia, quando, per cause ancora in fase di accertamento, durante alcuni rallentamenti ha preso fuoco. Il fatto è accaduto poco dopo le 10.20 di ieri mattina sulla carreggiata nord in un orario in cui il tratto autostradale è ancora molto trafficato. Sul posto sono intervenuti rapidamente i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e la polizia stradale che ha deviato il traffico sulla prima corsia. Il rogo è stato domato dopo circa un’ora dai pompieri con l’auto praticamente carbonizzata. Inevitabili le conseguenze pesanti sul traffico. Per chi proveniva dalla A1 ed era diretto verso la Milano-Laghi, carreggiata dove si è verificato l’incidente, le code partivano dall’interesezione dell’A1 con la tangenziale ovest. Anche in senso di marcia opposto si sono formate lunghe code a causa di curiosi. La tangenziale è stata chiusa al traffico temporaneamente, per consentire l’intervento dei vigili del fuoco, la rimozione della carcassa carbonizzata dell’auto e la pulizia del fondo stradale.