Auto della polizia locale travolge i tavoli di un bar a Milano mentre insegue un’Audi: due arresti, conducente positivo ad alcol e droga

Milano – Un’auto della polizia locale si è schiantata contro il dehor di un bar all’angolo tra via Plana e viale Monte Ceneri, nel quartiere Portello di Milano. L’incidente è avvenuto mentre gli agenti stavano inseguendo un’Audi nera che, all’altezza di piazza Principe Eugenio, non si era fermata all’alt. Non ci sono feriti gravi e, per fortuna, nessun cliente si trovava nei tavolini all’esterno del locale. Arrestati due degli uomini inseguiti, mentre un terzo è riuscito a fuggire: il conducente era positivo ad alcol e droga.

L’inseguimento

Tutto è iniziato a distanza di poche centinaia di metri, quando gli agenti hanno visto l’auto scura procedere a zig zag a velocità sostenuta. Quando hanno intimato al veicolo di fermarsi, il conducente ha accelerato e la polizia ha acceso le sirene e iniziato l’inseguimento. L’Audi, tallonata dalla macchina dei ghisa, ha preso via Monte Ceneri e poi ha provato a imboccare per via Plana. A quel punto, però, ha tamponato un furgone e l’agente alla guida, per non andargli addosso, ha sterzato improvvisamente finendo contro il dehor del locale.

Sul posto soccorritori e vigili del fuoco

La fuga e gli arresti

Dopo lo schianto, dall’auto scura sono scesi tre uomini e hanno provato a scappare a piedi. Uno è riuscito a fuggire ma gli altri due sono stati raggiunti. Il guidatore, un cubano di 33 anni, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale: è risultato anche positivo ad alcol e droga e quindi indagato anche per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Il passeggero è un peruviano di 23 anni, anche lui positivo all’etilometro: è stato denunciato a piede libero, sempre per resistenza a pubblico ufficiale.

I soccorsi

Nell’incidente, i due agenti di polizia e l’autista del furgone tamponato sono rimasti leggermente contusi. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Milano Messina.