Incidente a Milano, auto della polizia locale si schianta a pochi metri da un bar in viale Cassala

Un’auto della polizia locale è rimasta coinvolta in un incidente avvenuto martedì pomeriggio poco prima delle 15 all'incrocio tra viale Cassala e via Torre, due delle strade più trafficate di Milano. La pattuglia dei ghisa stava viaggiando in emergenza (quindi con sirena e lampeggianti accesi) quando ha impattato contro un’altra macchina ed è uscita di strada salendo sul marciapiede, ha abbattuti alcuni panettoni di cemento e ha finito la sua corsa contro il palazzo che fa angolo, a pochi centimetri dalle vetrine di un bar.

L'auto (sulla destra) ha percorso una decine di metri sul marciapiede, finendo poi la sua corsa contro l'angolo del palazzo

Tre le persone soccorse dal personale sanitario dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza, in codice verde, ci sono tre uomini di 23, 25 e 29 anni: i due agenti di polizia e l’autista dell’altro veicolo. Nessuno di loro è in gravi condizioni. Nessun pedone o avventore dell'esercizio commerciale è rimasto coinvolto nella carambola. In viale Cassala sono arrivati i colleghi dei ghisa per effettuare i rilievi sul luogo dell’incidente e chiarire la dinamica dell'accaduto.