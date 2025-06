Misteriosi roghi di auto nella notte a Milano: vetture divorate dalle fiamme a Sesto e Cesano Boscone

Milano, 12 giugno 2025 – Misteriosi roghi di auto nella notte nel Milanese. Due incendi, sulle cui cause si sta indagando, sono divampati nella notte tra l’11 e il 12 giugno. Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco sono diversi i mezzi che sono andati bruciati (anche a causa dell’effetto domino innescato dal propagarsi delle fiamme).

I due roghi nel Milanese, tra Sesto e Cesano Boscone

Il primo incendio si è verificato a Sesto San Giovanni (Milano) poco dopo la mezzanotte e ha interessato inizialmente un'auto. Poi le fiamme nel giro di pochi minuti si sono poi propagate ad altre due vetture. Il secondo incendio è avvenuto intorno alle 2 e 30 nel comune di Cesano Boscone, nella zona Sud della provincia di Milano. In questo caso a prendere fuoco due furgoni con all'interno derrate alimentari.

Le indagini delle forze dell’ordine

In entrambi gli episodi le squadre dei vigili del fuoco hanno spento con non poche difficoltà le fiamme e hanno poi bonificato e messo in sicurezza le aree interessate. Sulle cause dei due incendi non si esclude alcuna pista e per questo indagano Polizia di stato e carabinieri. I roghi hanno creato allarme tra i residenti delle due zone interessate.