Auto in sosta distrutte dalle fiamme

Due auto sono state completamente distrutte da un incendio divampato in via Resistenza, nel cuore del quartiere periferico “Villaggio Giardino“. L’episodio si è verificato nei pressi di quello che è stato definito “l’isolato dello spaccio“. A pochi metri di distanza, infatti, sono stati individuati due esercizi commerciali utilizzati come basi per il traffico di stupefacenti. Uno di questi, un market etnico, è stato chiuso e posto sotto sequestro dopo un’operazione delle forze dell’ordine, durante la quale un carabiniere è rimasto ferito. All’interno del locale sono state trovate diverse dosi di droga già pronte per la vendita. Per quanto riguarda il bar – quello soprannominato “il bar dello spaccio“ in un servizio di Striscia la Notizia dedicato al fenomeno nel Corsichese – al momento non sono stati ancora presi provvedimenti ufficiali. Tuttavia, le indagini sono ancora in corso e si attendono sviluppi a breve. Nel frattempo, la situazione desta sempre più preoccupazione tra i residenti.

La paura cresce, e per Fratelli d’Italia si tratta di una vera emergenza sicurezza. "Siamo preoccupati per quanto sta accadendo, anche in pieno giorno, sul nostro territorio – dichiara Antonio Saccinto, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale –. I cittadini vogliono poter frequentare liberamente e senza timore gli spazi della nostra città. La battaglia per la legalità deve essere vinta dalle istituzioni: per questo invitiamo il sindaco a chiedere al prefetto l’apertura di un tavolo per la sicurezza e ad attivarsi affinché l’esercito torni a presidiare Corsico come deterrente". L’attività di spaccio nella zona ha radici lontane. Proprio nel cosiddetto “quadrato“ si sono sviluppate alcune delle più importanti operazioni antidroga del Milanese negli ultimi anni. Mas.Sag.