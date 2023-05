Milano, fa la guardia a un’auto, dentro ci sono 25 chili di hashish: arrestato

Un giovane marocchino di 26 anni è stato arrestato a Milano dopo essere stato trovato vicino ad un’automobile con dentro circa 25 chilogrammi di hashish. L’arresto è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì scorso.

L’uomo si trovava in via Malaga, in zona San Cristoforo, è stato segnalato da alcuni residenti perché si aggirava intorno ad una Citroen parcheggiata nella via. La polizia, una volte giunta sul posto, ha controllato lui e la macchina: nel bagagliaio sono stati trovati i 25 chili di droga suddivisi in 24 involucri.

Interrogato, ha raccontato di essere stato pagato 400 euro per sorvegliare l’auto. Una volta fatti i controlli il marocchino è risultato avere diversi precedenti ed essere inoltre irregolare sul territorio italiano. È accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.