Auto fuori strada sulla Sp103, due feriti gravi

Paura a Melzo, si ribaltano e finiscono in un fosso sulla Sp103, due feriti gravi, ma non sono in pericolo di vita. Sabato sera, cinque amici sono andati fuori strada dopo aver perso il controllo della macchina. I carabinieri di Pioltello stanno ricostruendo la dinamica, ma non c’è nessun dubbio sul fatto che non c’entrino altri mezzi. Non si esclude il malore, la distrazione, o il colpo di sonno come cause dell’incidente. Non è stato possibile raccogliere subito le testimonianze perché i passeggeri, uomini fra i 20 e 40 anni, erano incoscienti, tranne uno che ha fornito i primi dettagli. Per tutti si è reso necessario il passaggio in ospedale, i più critici restano in prognosi riservata, entrambi sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco. L’indagine stabilirà eventuali responsabilità di chi era al volante.

Bar.Cal.