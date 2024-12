Auto finisce nella Muzza. Salva coppia di ventenni

Un’auto affiora dalla Muzza e scattano le ricerche, ma fortunatamente si scopre che la coppia a bordo era a casa sana e salva. Aveva imboccato l’alzaia del canale Muzza a Truccazzano ed era finita con l’automobile in acqua. Tragedia sfiorata e lieto fine per la coppia, due ventenni della zona: entrambi sono riusciti a uscire dall’auto e dall’acqua gelida, e a mettersi in salvo. Ma l’auto affiorante dalle acque del canale, avvistata all’alba da alcuni passanti, ha scatenato il finimondo e innescato la macchina dei soccorsi. Sul posto vigili del fuoco, forze dell’ordine e ambulanze. Mentre si perlustravano i fondali e le sponde nei paraggi dell’auto, i carabinieri, attraverso la targa, sono riusciti a risalire alla proprietaria della vettura, la madre del giovane, ancora ignara dell’accaduto. È stato il racconto dei protagonisti infine a ufficializzare il cessato allarme.

Tutto è iniziato ieri mattina, quando qualcuno ha segnalato la presenza di un’utilitaria sprofondata nel letto del canale. In quel tratto, a Truccazzano, per fortuna l’acqua è abbastanza bassa. Subito è partita la macchina dei soccorsi. Sul posto i primi rilievi, le ricerche di eventuali vittime, un primo check nei dintorni della vettura: nulla. Questione di breve tempo. Poi l’identificazione della proprietaria e i chiarimenti. Il ventenne, insieme alla sua ragazza, si era avventurato sull’alzaia al volante dell’auto della madre. Buio, nebbia e ghiaccio hanno causato la caduta nel canale. Acqua bassa e fortuna hanno consentito ai due malcapitati di guadagnare la sponda. Intirizziti e scioccati, i due hanno deciso di abbandonare la vettura e rientrare nelle rispettive abitazioni.

Un episodio a lieto fine a fronte di più di una tragedia nel passato, consumatasi proprio in zona Truccazzano. Non è mai stata ritrovata l’auto su cui sedevano i fidanzati Sara Luciani e Manuel Buzzini, di Melzo, precipitata nel canale nel 2018. La giovane fu ritrovata morta nel canale molti giorni dopo, lui si tolse la vita la sera stessa dell’incidente. Altri episodi di caduta in acqua si sono consumati in anni recenti. Molti anni fa, invece, un’auto fu vista precipitare nella Muzza, in una notte nebbiosa: ma non fu mai ritrovata.