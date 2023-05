Auto elettriche, nuove stazioni di ricarica

I piccoli Comuni imboccano la strada della transizione ecologica. Grazie all’accordo fra Bellinzago, Liscate e Cogeser, il gestore dell’energia sul territorio, sono in arrivo altre due stazioni di ricarica per macchine elettriche in Martesana, il numero totale sale così a 16, ma l’offerta è in crescita. I sindaci hanno firmato l’intesa con la partecipata, per Michele Avola, neo primo cittadino bellinzaghese fresco di voto, uno dei primi impegni del mandato e non a caso sull’ambiente.

"Il nostro è un territorio ancora verde con tradizioni contadine radicate – spiega –. Per questo l’attenzione alla natura è una componente essenziale dell’appartenenza alla comunità. Un impegno che passa anche da scelte come l’addio alle fonti fossili che possono indirizzare il futuro". Stessa filosofia per il collega Lorenzo Fucci: "Sono convinto che l’impegno su questo fronte debba essere una responsabilità condivisa – dice il primo cittadino di Liscate –. Per questo il Comune vuole fare la propria parte offrendo a chi ha scelto un’auto a impatto zero la prima colonnina del paese. Un incentivo anche per chi non l’ha ancora fatto. Questo intervento si inserisce in una serie di iniziative previste sul territorio dedicate al risparmio energetico e alla lotta al cambiamento climatico". "Il numero di ‘prese’ nell’area è destinato a crescere – aggiunge Marco Pezzaglia (nella foto con Michele Avola), amministratore unico Cogeser –. Riceviamo di continuo richieste di installazione. Mettiamo a disposizione di tutte le amministrazioni, anche non socie, di aziende e privati la nostra competenza nel settore". A Liscate si potrà ricaricare l’auto nel parcheggio di viale Europa, angolo via Viotti. A Bellinzago in via Quattro Marie. Le stazioni saranno pubbliche, ciascuna dotata di due parcheggi per permettere di “fare il pieno” contemporaneamente a due macchine, in funzione 24 ore su 24 e utilizzabili da chiunque a prescindere dal tipo di abbonamento. Ma chi ha un contratto con l’azienda e i mezzi comunali potranno ricaricare a prezzo agevolato. Barbara Calderola