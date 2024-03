Auto e metrò al posto del treno, così non rinuncio alla mia famiglia

Moroni

Quando ti rendi conto che il treno ti va stretto. Per anni ho fatto la pendolare sulla tratta Romano di Lombardia-Milano accumulando non so quante ore di ritardi sia la mattina che alla sera. Ho accumulato rabbia, malcontento, stanchezza e ore perse della mia vita e sottratte ai miei affetti. Ore perse spesso su un treno stracolmo di gente, ore perse al freddo e ore perse al caldo. Poi la mia vita ha avuto uno stravolgimento e sono diventata mamma oltre ad avere cambiato casa e provincia. Ora abito nella provincia di Lodi. Come sempre lavoro a Milano e ho due bambini, una di due anni e l’altro di sette mesi. Sono rientrata al lavoro e quando ho dovuto scegliere con che mezzi recarmi a Milano il mio "no" nei confronti del treno e di Trenord è stato senza via di fuga. Non perdo più ore su un treno perché voglio godermi i miei bambini, voglio fare la mamma, la moglie e la donna che lavora. Ho scelto (e fino ad oggi non ho mai avuto un intoppo o ritardi di sorta soprattutto alla sera) l’auto che mi porta fino alla metro a San Donato o alle volte anche il bus e poi la metro gialla e lilla.

Non rifarei la pendolare Trenord perché ora ho bisogno del tempo e non permetto più a nessuno di sottrarre ciò che è mio.

Elvezia Gamba, Caselle Lurani (Lodi)

La mail di una ormai ex pendolare ferroviaria come Elvezia deve fare riflettere: la scelta dell’auto e il rifiuto del treno fatta per riappropriarsi del proprio tempo e quindi di una vita a cui si è già sottratto tanto. Una frase del poeta statunitense Carl Sandburg: "Il tempo è la moneta della tua vita. È l’unica che possiedi e che puoi decidere come spendere. Stai attento a non permettere ad altri di usarla al tuo posto".

